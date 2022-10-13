С Латвии украинская сборная везет не только максимальные 6 очков, но и автомобиль для наших военных. Футзалисти сине-желтой национальной команды отдали все заработанные за отбор чемпионата мира-2024 премиальные отдать на доброе дело, а не положить себе в кошельки.

К теме Украина потеряла преимущество 3:0, но удержала победу над Нидерландами в отборе на ЧМ-2024

Хорошее дело украинских футзолистов

Ребята за них приобрели внедорожник, который вскоре отправится на передовую и будет помогать ВСУ выгонять кафиров из нашей страны.

Видеообращение сборной Украины по футзалу

Как сборная Украины по футзалу сыграла в групповом раунде отбора ЧМ-2024

В стартовой встрече подопечные Александра Косенко обыграли Косово 3:1.

А вот второй матч против Нидерландов был более сложным для украинцев. Первая часть тайма была полностью за "сине-желтыми", украинские футзалисты наколотили в ворота соперников три гола. Однако через одну минуту нидерландцы забили дважды. Все решалось во второй части поединка. Украина отличилась однажды и установила итоговый счет встречи 4:2.

К слову. 8 ноября сборная Украины продолжит борьбу за выход на ЧМ-2024 по футзалу выездным матчем против Косово.