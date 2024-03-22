Украинская сборная благодаря голам Романа Яремчука и Артема Довбыка выгрызла победу над Боснией и Герцеговиной 1:2. Хотя именно "сине-желтые" первыми пропустили, забив в собственные ворота, а сделал это Николай Матвиенко.

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Ребров о финале плей-офф отбора на Евро-2024

В параллельном полуфинале Исландия не столкнулась ни с какими проблемами в игре против Израиля, одержав выездную победу 1:4. Хет-трик оформил Гудмундссон.

Уже 26 марта Украина встретится с Исландией в решающем матче за выход на Евро-2024. В другом матче, который уже не имеет никакого важного статуса, Босния и Герцеговина должна сыграть против Израиля. Поговаривают, что эта игра может вообще не состояться. Обе сборные не видят смысла проводить товарищескую игру.

Главный тренер Украины Сергей Ребров уже поделился ожиданиями от предстоящего матча.

Да, мы просматривали исландцев. Но сейчас будет совсем другая игра. Мы будем играть в Польше, где будет очень много наших болельщиков. Я уверен, будет заполнен стадион, все будут ждать матча. Прежде всего футболисты должны восстановиться, это очень важно сейчас. Впереди будет другая игра и другой настрой для наших игроков,

– рассказал наставник "сине-желтых".

Важно! Матч Украина – Исландия начнется 26 марта в 21:45 (по Киеву) в польском городе Вроцлав.

Это будет уже пятая очная встреча в истории. До этого обе сборные одержали по одной победе и дважды сыграли вничью с одинаковым счетом 1:1.