Українська збірна завдяки голам Романа Яремчука та Артема Довбика вигризла перемогу над Боснією і Герцеговиною 1:2. Хоча саме "синьо-жовті" першими пропустили, забивши у власні ворота, а зробив це Микола Матвієнко.

Варте уваги Гра показала характер гравців і нашої нації, – Ребров оцінив валідольну перемогу над боснійцями

Ребров про фінал плей-оф відбору на Євро-2024

У паралельному півфіналі Ісландія не зіткнулась із жодними проблемами у грі проти Ізраїлю, здобувши виїзну перемогу 1:4. Хет-трик оформив Гудмундссон.

Вже 26 березня Україна зустрінеться із Ісландією у вирішальному матчі за вихід на Євро-2024. В іншому матчі, який вже не має жодного важливого статусу, Боснія і Герцеговина повинна зіграти проти Ізраїлю. Подейкують, що ця гра може взагалі не відбутись. Обидві збірні не бачать сенсу проводити товариську гру.

Головний тренер України Сергій Ребров вже поділився очікуваннями від майбутнього матчу.

Так, ми переглядали ісландців. Але зараз буде зовсім інша гра. Ми гратимемо в Польщі, де буде дуже багато наших уболівальників. Я впевнений, буде заповнений стадіон, усі чекатимуть матчу. Насамперед футболісти повинні відновитися, це дуже важливо зараз. Попереду буде інша гра та інший настрій для наших гравців,

– розповів наставник "синьо-жовтих".

Важливо! Матч Україна – Ісландія розпочнеться 26 березня о 21:45 (за Києвом) у польському місті Вроцлав.

Це буде вже п'ята очна зустріч в історії. До цього обидві збірні здобули по одній перемозі та двічі зіграли внічию з однаковим рахунком 1:1.