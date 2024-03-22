Украина первой пропустила в очном матче. Досадным автоголом отметился центрбек "сине-желтых" Николай Матвиенко. На 56-й минуте боснийцы, которые преобладали на поле украинского соперника, повели в счете. Казалось, что минимальную победу хозяева додержат до финального свистка, но Сергей Ребров угадал с заменами.

Как это было Невероятная волевая победа: Украина прошла Боснию и Герцеговину на пути к финалу отбора

Ребров поделился впечатлениями от победы

На 81-й минуте Роман Яремчук появился на поле, а уже через четыре минуты сравнял цифры на табло. Еще через три минуты форвард Валенсии отличился по системе "гол плюс пас", отдав голевую передачу на голову Артема Довбыка, который впервые во встрече вывел Украину вперед 1:2.

Довбык перенес украинских болельщиков в период Евро-2020, когда именно Артем отметился победным голом в воротах Швеции.

Важно! Украина благодаря нападающим Валенсии и Жироны пробилась в финал плей-офф отбора на Евро-2024, где сыграет против Исландии, которая в другом полуфинале разгромила на выезде Израиль 1:4. Решающий матч за выход в финальную часть чемпионата Европы состоится 26 марта в польском Вроцлаве.

После поединка своими впечатлениями от матча поделился главный тренер Украины Сергей Ребров. Наставник "сине-желтых" рассказал, что сказал "Льву матча" Роману Яремчуку перед его выходом на замену.

Сказал, чтобы забил гол. Действительно, мы изменили ход матча в последние 15 минут. Мы ожидали очень сложной игры, сборная Боснии и Герцеговины изменила структуру, играла в три центральных защитника. Такая тяжелая игра была, поскольку хозяева очень хорошо защищались, поэтому было трудно взламывать эту линию обороны. Хорошо, что мы победили,

– сказал Ребров.

Коуч "сине-желтых" угадал с заменами, которые не только внесли в игру Украины свежести, но и голы. Ребров признался, что в этот вечер его подопечные играли против сильного соперника, которые действовали с тремя центральными защитниками, чего раньше при этом тренере в их схеме игры не было. Боснийцы хорошо защищались, поэтому Украине было вдвое труднее пройти защиту хозяев.

Для этого Ребров добавил в игру украинской сборной второго форварда, бы пробить крепкую и насыщенную оборону боснийцев. И это сработало.

О важности победы для Украины и оценка выступления дебютантов

Сергей Станиславович добавил, что, возможно, боснийская сборная была не готова к изменению такой структуры от украинцев. В то же время украинские футболисты проявили пожелания и победили.

Сергей Станиславович оценил важность победы его команды для страны, которая переживает ежедневно вражеские обстрелы.

Я говорил об этом своим футболистам перед матчем. Я надеюсь, что наша команда дала немного позитива нашим людям. Как вы и сказали, прошлой ночью было 30 ракет. Они летят каждый день. Наша миссия – показать, что мы все еще живы, все еще боремся с россиянами, что мы все еще нуждаемся в поддержке от Европы. Эта игра показала характер наших игроков и нашей нации,

– подчеркнул Ребров.

Тренер оценил выступления дебютантов сборной, которых было аж трое в этой встрече.

Они очень помогли команде. Владимир Бражко – молодой игрок, сыграл очень мощно. Как и Алексей Гуцуляк, который вышел на замену. Вся команда заслужила победу, не стану выделять кого-то,

– ответил наставник "сине-желтых".

Отметим, что Бражко вышел в стартовом составе Украины, а Гуцуляк и Таловеров вступили в игру с замены.

