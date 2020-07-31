Главный наставник венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров посетил клубную базу киевского "Динамо". Это произошло в день презентации главного тренера киевлян Луческу.

Экс-тренер киевлян приехал, чтобы посмотреть матч с участием юношеской команды динамовцев. Сергей Станиславович отказался от каких-либо комментариев по этому поводу, сообщает Футбол 1.

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Ребров посетил базу "Динамо"

Возможно, визит Реброва связан с поиском потенциальных новичков для своей венгерской команды.

Что интересно, Ребров посетил базу в то же время, когда происходила официальная презентация нового главного наставника киевлян Мирчи Луческу.

Ранее сообщалось, что главным кандидатом на тренерское кресло "Динамо" был как раз Сергей Станиславович. Руководство киевлян будто-то бы делало предложение Сергею Реброву, который сейчас успешно возглавляет венгерский "Ференцварош" и дважды подряд привел клуб к чемпионству.

Наставник взял некоторое время, чтобы подумать, но в итоге отказался. Почему он принял такое решение известно лишь самому Реброву.