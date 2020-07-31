Головний наставник угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров відвідав клубну базу київського "Динамо". Це сталось у день презентації головного тренера киян Луческу.

Екстренер киян приїхав, щоб переглянути матч за участю юнацької команди динамівців. Сергій Станіславович відмовився від будь-яких коментарів з цього приводу, повідомляє "Футбол 1".

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Ребров відвідав базу "Динамо"

Можливо, візит Реброва пов'язаний з пошуком потенційних новачків для своєї угорської команди.

Що цікаво, Ребров відвідав базу у той самий час, коли відбувалась офіційна презентація нового головного наставника киян Мірчі Луческу.

Раніше повідомлялось, що головним кандидатом на тренерське крісло "Динамо" був якраз Сергій Станіславович. Керівництво киян начебто робило пропозицію Сергію Реброву, який зараз успішно очолює угорський "Ференцварош" та двічі поспіль привів клуб до чемпіонства.

Наставник взяв деякий час, щоб подумати, але у підсумку відмовився. Чому прийняв таке рішення відомо лише самому Реброву.