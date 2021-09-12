Ребров может получить первую престижную награду после переезда в ОАЭ
12 сентября 2021 , 18:29Читати новину українською
Источник:твиттер Аль-Айна
Украинский специалист Сергей Ребров удачно начал работу в ОАЭ. Бывший тренер Динамо благодаря победам на старте сезона может получить престижную награду.
Команда Реброва выиграла все матчи
Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров попал в число номинантов на звание лучшего тренера августа в чемпионате ОАЭ.
Стоит внимания Вместо сборной Украины Ребров триумфально дебютировал в чемпионате ОАЭ
Команда украинского специалиста с 9 очками лидирует в турнирной таблице турнира. В активе Аль-Айна 3 победы в стартовых трех турах с общим счетом 6:1.
Помимо Реброва на это звание претендует Махди Али из Шабаб Аль-Ахли и Абдулазиз Аль-Анбер из Аль-Шарджи.
- Сергей Ребров возглавил Аль-Айн летом 2021 года. По информации портала Transfermarkt, стороны заключили контракт до 30 июня 2025 года.
- 47-летний тренер до этого успешно возглавлял Ференцварош, который трижды подряд привел к чемпионству в Венгрии. Также благодаря Реброву "фради" впервые за 25 лет сыграли в Лиге чемпионов.
- В августе Ребров мог возглавить сборную Украины. В УАФ рассчитывали, что Ребров заменит Андрея Шевченко. Но экс-тренер Динамо не смог разорвать контракт с Аль-Айном.