Команда Реброва выиграла все матчи

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров попал в число номинантов на звание лучшего тренера августа в чемпионате ОАЭ.

Стоит внимания Вместо сборной Украины Ребров триумфально дебютировал в чемпионате ОАЭ

Команда украинского специалиста с 9 очками лидирует в турнирной таблице турнира. В активе Аль-Айна 3 победы в стартовых трех турах с общим счетом 6:1.

Помимо Реброва на это звание претендует Махди Али из Шабаб Аль-Ахли и Абдулазиз Аль-Анбер из Аль-Шарджи.