Хорфаккан – Аль-Айн 1:3

Голы: Аль Хамади, 46 – Лаба, 37, 74 (пен.), Отон, 88

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В матче первого тура чемпионата ОАЭ коллектив Реброва одержал уверенную победу на Хаурия-Факкани. У победителей дубль оформил африканский нападающий Лаба, а также Куаме.

"Матч проходил в сложных условиях, но самое главное, что команда получила три очка. Эта победа вселяет уверенность и мотивирует футболистов продолжать добиваться высоких результатов", – сказал Ребров клубному сайту.

Что известно о Реброве и Аль-Айн

47-летний украинский специалист возглавил Аль-Айн 6 июня. Именно он считался главным кандидатом на пост главного тренера сборной Украины после ухода Андрея Шевченко.

Аль-Айн – рекордсмен национального чемпионата по количеству трофеев (13). Также команда семь раз выигрывала Кубок страны и пять раз Суперкубок.