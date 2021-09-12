Команда Реброва виграла всі матчі

Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров потрапив у число номінантів на звання найкращого тренера серпня у чемпіонаті ОАЕ.

Варте уваги Замість збірної України: Ребров тріумфально дебютував у чемпіонаті ОАЕ

Команда українського фахівця з 9 очками лідирує в турнірній таблиці турніру. В активі Аль-Айна 3 перемоги в стартових трьох турах із загальним рахунком 6:1.

Крім Реброва на це звання претендує Махді Алі з Шабаб Аль-Ахлі та Абдулазіз Аль-Анбер з Аль-Шарджі.

  • Сергій Ребров очолив Аль-Айн влітку 2021 року. За інформацію порталу Transfermarkt, сторони уклали контракт до 30 червня 2025 року.
  • 47-річний тренер до цього успішно очолював Ференцварош, який тричі поспіль привів до чемпіонства в Угорщині. Також завдяки Реброву "фраді" вперше за 25 років зіграли у Лізі чемпіонів.
  • У серпні Ребров міг очолити збірну України. В УАФ розраховували, що Ребров замінить Андрія Шевченка. Та екстренер Динамо не зміг розірвати контракт з Аль-Айном.