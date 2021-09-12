Команда Реброва виграла всі матчі
Головний тренер Аль-Айна Сергій Ребров потрапив у число номінантів на звання найкращого тренера серпня у чемпіонаті ОАЕ.
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Команда українського фахівця з 9 очками лідирує в турнірній таблиці турніру. В активі Аль-Айна 3 перемоги в стартових трьох турах із загальним рахунком 6:1.
Крім Реброва на це звання претендує Махді Алі з Шабаб Аль-Ахлі та Абдулазіз Аль-Анбер з Аль-Шарджі.
- Сергій Ребров очолив Аль-Айн влітку 2021 року. За інформацію порталу Transfermarkt, сторони уклали контракт до 30 червня 2025 року.
- 47-річний тренер до цього успішно очолював Ференцварош, який тричі поспіль привів до чемпіонства в Угорщині. Також завдяки Реброву "фраді" вперше за 25 років зіграли у Лізі чемпіонів.
- У серпні Ребров міг очолити збірну України. В УАФ розраховували, що Ребров замінить Андрія Шевченка. Та екстренер Динамо не зміг розірвати контракт з Аль-Айном.