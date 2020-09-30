Украинский тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал выход команды в групповой этап Лиги чемпионов после прохода "Мольде" в плей-офф (3:3, 0:0).

По его словам, он не прочь получить "Динамо" в соперники по группе. Цитирует Реброва официальный сайт "Фради".

Как это было "Ференцварош" во главе с Ребровым впервые за 25 лет вышел в группу Лиги чемпионов: видео

"Знаю, насколько сложную задачу мы выполнили. Я очень горжусь своей командой. Будучи тренером Динамо мне не приходилось играть в плей-офф, а сейчас для выхода в группу мы провели сложные раунды квалификации. Каждый соперник был чемпионом своей страны и стал для нас серьезным препятствием. Теперь мы будем играть на другом уровне с командами, у которых бюджет больше нашего в десять раз", – заявил Сергей Ребров.

"Динамо"? Я бы хотел сыграть с ними в групповом этапе. К турниру нам нужно отнестись со всей серьезностью, ведь мы будем представлять страну. Если кто-то ошибется, недооценив нас, мы можем показать сюрприз.

Добавим, что венгерская команда впервые за 25 лет пробилась дальше раундов плей-офф.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов состоится уже в четверг, 1 октября.

Достижения Реброва с "Динамо"

Сергей Ребров дважды становился чемпионом Украины в составе "Динамо", что позволяло киевлянам автоматически пробиваться в групповой этап Лиги чемпионов. В розыгрыше 2015/16 "бело-синие" вышли из группы, но уступили в 1/8 финала "Манчестер Сити" (1:3, 0:0).