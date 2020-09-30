Український тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров прокоментував вихід команди в груповий етап Ліги чемпіонів після проходу "Мольде" в плей-офф (3:3, 0:0).

За його словами, він не проти отримати "Динамо" в суперники по групі. Цитує Реброва офіційний сайт "фраді".

Як це було "Ференцварош" на чолі з Ребровим вперше за 25 років вийшов у групу Ліги чемпіонів: відео

"Знаю, наскільки складне завдання ми виконали. Я дуже пишаюся своєю командою. Будучи тренером Динамо мені не доводилося грати в плей-офф, а зараз для виходу в групу ми провели складні раунди кваліфікації. Кожен суперник був чемпіоном своєї країни і став для нас серйозною перешкодою. Тепер ми будемо грати на іншому рівні з командами, у яких бюджет більший за наш в десять разів", – заявив Сергій Ребров.

"Динамо"? Я б хотів зіграти з ними в груповому етапі. До турніру нам потрібно поставитися з усією серйозністю, адже ми будемо представляти країну. Якщо хтось помилиться, недооцінивши нас, ми можемо показати сюрприз.

Додамо, що угорська команда вперше за 25 років пробилась далі раундів плей-офф.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів відбудеться вже у четвер, 1 жовтня.

Досягнення Реброва з "Динамо"

Сергій Ребров двічі ставав чемпіоном України у складі "Динамо", що дозволяло киянам автоматично пробиватися до групового етапу Ліги чемпіонів. У розіграші 2015/16 "біло-сині" вийшли з групи, але поступилися в 1/8 фіналу "Манчестер Сіті" (1:3, 0:0).