Это произошло в результате трагедии, которая произошла в воскресенье, 1 сентября. В тот день участница Олимпиады-2024 Ребекка Чептегей поссорилась с парнем Диксоном Ндиемою из-за земельного участка.

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Умерла на 5-й день борьбы за жизнь

Ссора вышла из-под контроля и кениец облил бензином бегунью и поджег ее. Спортсменку тогда спасли соседи, которые жили рядом и вмешались в конфликт.

Ребекка попала в больницу с 75 процентами ожогов тела. Врачи боролись за жизнь Чептегей, которая была в критическом состоянии, однако через несколько дней легкоатлетка все же умерла. Об этом сообщила Федерация легкой атлетики Уганды:

Мы с глубокой скорбью сообщаем о смерти нашей спортсменки Ребекки Чептегей, которая сегодня рано утром трагически стала жертвой домашнего насилия. Как федерация, мы осуждаем такие действия и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром.

Напомним, что на Олимпиаде-2024 Ребекка Чептегей заняла 44-е место в марафоне. Она была чемпионкой мира-2021 по горному и трейл бегу, а также выигрывала "бронзу" полумарафона в Китае в 2016 году.