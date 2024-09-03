Бегунья, которая на Играх в Париже участвовала в марафоне, попала в больницу с многочисленными ожогами тела. Подробности жестокого преступления сообщила полиция угандийского города Эндебес.

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Ссора, которая вышла из-под контроля

33-летняя Чептегей пострадала от своего парня Диксона Ндиемы. Он облил атлетку бензином из канистры, после чего поджег ее.

Отмечается, что это произошло в доме Ребекки. Между парой произошла ссора относительно земельного участка, которая закончилась неадекватным поступком мужчины.

Спортсменку спасли соседи, которые жили рядом и вмешались в конфликт. В результате, оба участника ссоры попали в больницу с ожогами, которые у известной легкоатлетки достигают 75 процентов поражения тела. Сейчас за ее жизнь борются врачи.

Справка. На Олимпийских играх в женском марафоне Ребекка Чептегей в финале заняла 44-е место с результатом в 2:32:14 часа. Это время стало для нее лучшим в сезоне-2024.

Краткие сведения о Ребекке Чептегей