Лондонский "Челси" обогатит свой бюджет еще на 10-15 миллионов фунтов. Все благодаря тому, что "Реал" стал чемпионом Испании, а в их составе выступает Эден Азар.

"Реал" будет обязан заплатить 10-15 миллионов фунтов "Челси" из-за Эдена Азара, сообщает ESPN. Достойно внимания: Малиновский вошел в команду самых ценных футболистов "Аталанты" – Transfermarkt Отмечается, что в контракте о трансфере игрока был пункт о дополнительных бонусах, которые должен заплатить мадридский клуб в случае победы в чемпионате. 16 июля "Реал" оформил 34-е чемпионство в своей истории, выиграв сезон 2019/20. Переход Азара в "Реал": коротко Эден Азар перешел из "Челси" в "Реал" летом 2019 года. Мадридцы заплатили за него 100 миллионов евро. Однако в его контракте было предусмотрено немало бонусов для "Челси". Получение "Реалом" чемпионского титула – среди них.

Проявить себя в полной мере в "Реале" Азар пока не сумел. Он провел лишь 21 матч за команду в сезоне, забив один гол. 16 матчей он сыграл в чемпионате, однажды отличившись в ворота "Гранады". Еще пять матчей – в Лиге чемпионов. Остальное время он восстанавливался после травм.