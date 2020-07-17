Лондонський "Челсі" збагатить свій бюджет ще на 10-15 мільйонів фунтів. Все завдяки тому, що "Реал" став чемпіоном Іспанії, а в їхньому складі виступає Еден Азар.

"Реал" буде зобов'язаний заплатити 10 – 15 мільйонів фунтів "Челсі" через Едена Азара, повідомляє ESPN. Варте уваги: Маліновський увійшов у команду найцінніших футболістів "Аталанти" – Transfermarkt Зазначається, що в контракті про трансфер гравця був пункт про додаткові бонуси, які повинен заплатити мадридський клуб у випадку перемоги в чемпіонаті. 16 липня "Реал" оформив 34-е чемпіонство у своїй історії, вигравши сезон 2019/20. Перехід Азара в "Реал": коротко Еден Азар перейшов з "Челсі" до "Реалу" влітку 2019 року. Мадридці заплатили за нього 100 мільйонів євро. Однак в його контракті було передбачено чимало бонусів для "Челсі". Здобуття "Реалом" чемпіонського титулу – серед них.

Проявити себе повною мірою в "Реалі" Азар поки не зумів. Він провів лише 21 матч за команду в сезоні, забивши один гол. 16 матчів він зіграв у чемпіонаті, одного разу відзначившись у ворота "Гранади". Тож виходить, що за кожен матч в іспанській Ла Лізі, які зіграв Азар, "Реал" заплатить близько мільйона фунтів "Челсі".

Ще п'ять матчів – у Лізі чемпіонів. Решта часу він відновлювався після травм.