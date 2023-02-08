Аль-Ахли – Реал 1:4

Голы: Маалул, 65 (пен) – Винисиус, 42, Вальверде, 46, Родриго, 90+2, Аррибас, 90+8.

В эти дни в Марокко проходит Клубный чемпионат мира по футболу-2022. Участие в турнире принимают семь команд из шести континентов, а главные фавориты начали свой путь сразу с 1/2 финала.

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Бразильский Фламенго уже умудрился улететь от Аль-Хиляля, а в среду свой поединок провел главный претендент на трофей мадридский Реал. Команде Карло Анчелотти пришлось играть с Аль-Ахли из Египта, пишет 24 канал.

Тренер не смог взять всех сильнейших игроков на КЧМ. Из-за травм турнир пропускают Тибо Куртуа, Ферлан Менди, Эден Азар и Карим Бензема. Благодаря этому место в основе получил украинский вратарь Андрей Лунин.

Винисиус решает судьбу матча

Работы у кипера почти не было, ведь Реал контролировал игру и почти не подпускал Аль-Ахли к своей площадке. Открыть счет мадридцы смогли перед перерывом, когда защитник египтян грубо обрезался и подарил мяч Винисиусу. Поэтому оставалось только реализовать выход один на один.

А сразу же в начале второго тайма Реал удвоил преимущество. Тот же Винни снова вышел на рандеву с кипером. На этот раз вратарь спас, но мяч улетел прямо в Вальверде. Он хладнокровно положил оппонента на газон и добил снаряд в сетку.

Мадридцы продолжили контролировать игру, но все же Лунину пришлось вытаскивать мяч из своих ворот. Испанцев подвел Камавинга, который в середине второго тайма сбил оппонента в своей площадке. Маалул с отметки переиграл украинского вратаря.

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Лунин в финале

После этого египтяне попытались прижать Реал к своим воротам и даже несколько раз потревожили Лунина опасными ударами. Впрочем, Андрей и его команда справились и даже довели счет до разгромного.

Сначала Модрич не реализовал пенальти за фол на Винисиусе. Но в компенсированное время Себальос и Родриго в пас разыграли невероятную комбинацию, что позволило бразильцу реализовать выход наедине с вратарем Аль-Ахли и забить. А на восьмой компенсированной минуте на поле появился и уже через несколько секунд оформил гол.

Видеообзор матча Аль-Ахли – Реал:

Таким образом, Реал выходит в финал Клубного чемпионата мира, где сойдется в борьбе за трофей с аравийским Аль-Иттихадом. В свою очередь, Аль-Ахли сыграет с Фламенго в матче за третье место. Оба поединка пройдут в субботу, 11 июля.

Интересно знать. Реал уже четырежды выигрывал Клубный чемпионат мира (2014, 2016, 2017, 2018), удерживая рекорд по этому показателю. В свою очередь Аль-Хиляль всего дважды занимал 4 место (2019, 2021).