На днях в Марокко проходит Клубный чемпионат мира по футболу-2022. На турнир приехали семь команд из разных континентов, чтобы определить самый лучший клуб мира.

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Главные фавориты турнира Реал Мадрид и Фламенго стартуют со стадии 1/2 финала. Испанская команда сыграет свой матч в среду, 8 февраля, против Аль-Ахли из Египта, пишет 24 канал.

Фламенго же противостоял представителю Саудовской Аравии Аль-Хилялю. В четвертьфинале подопечные Рамона Диаза в драматическом стиле прошли хозяев турнира Видад, спасшись в компенсированное время и выиграв серию пенальти.

Теперь аравийцам удалось создать еще одну сенсацию. Аль-Хиляль почти без проблем переиграл именитых бразильцев, за которых выступает немало известных личностей: Давид Луис, Артуро Видаль, Габриэль Барбоса, Эрик Пульгар, Джорджиан де Арраскаэта, Жерсон.

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Последний, к слову, еще в первом тайме оставил Фламенго в меньшинстве. На старте игры команды обменялись голами, отличились Аль-Давсари с пенальти и Педру. На перерыв же Аль-Хиляль ушел лидером, ведь после второго "горчичника" Жерсона аравиец вторично реализовал 11-метровый.

Во втором тайме Вьетто увеличил преимущество саудов, поэтому гол Педру в компенсированное время не повлиял на результат. Аль-Хиляль выходит в финал Клубного чемпионата мира, где сыграет 11 февраля против Реала или Аль-Ахли. Фламенго будет бороться только за бронзу.

К слову, на турнир с мадридцами не поехал Тибо Куртуа. Основной вратарь "бланкос" получил травму перед поединком чемпионата против Мальорки. Поэтому есть все шансы увидеть в стартовом составе украинца Андрея Лунина.