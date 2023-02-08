Аль-Ахлі – Реал 1:4

Голи: Маалул, 65 (пен) – Вінісіус, 42, Вальверде, 46, Родріго, 90+2, Аррібас, 90+8.

У ці дні в Марокко проходить Клубний чемпіонат світу з футболу-2022. Участь у турнірі беруть сім команд з шести континентів, а головні фаворити почали свій шлях одразу з 1/2 фіналу.

До теми Легкий шлях для Реала та Луніна: Аль-Хіляль вибив Фламенго та вийшов у фінал Клубного ЧС – відео

Бразильський Фламенго вже примудрився вилетіти від Аль-Хіляля, а у середу свій поєдинок провів головний претендент на трофей мадридський Реал. Команді Карло Анчелотті випало грати з Аль-Ахлі з Єгипту, пише 24 канал.

Тренер не зміг взяти всіх найсильніших гравців на КЧС. Через травми турнір пропускають Тібо Куртуа, Ферлан Менді, Еден Азар та Карім Бензема. Завдяки цьому місце в основі отримав український воротар Андрій Лунін.

Вінісіус вирішує долю матчу

Роботу у кіпера майже не було, адже Реал контролював гру і майже не підпускав Аль-Ахлі до свого майданчика. Відкрити рахунок мадридці змогли перед перервою, коли захисник єгиптян грубо обрізався і подарував м'яч Вінісіусу. Тому залишалось лише реалізувати вихід сам-на-сам.

А вже одразу ж на початку другого тайму Реал подвоїв перевагу. Той же Віні знову вийшов на рандеву з кіпером. На цей раз воротар врятував, але м'яч відлетів прямо до Вальверде. Той холоднокровно поклав опонента на газон та добив снаряд у сітку.

Мадридці продовжили контролювати гру, але все ж таки Луніну довелось витягати м'яч зі своїх воріт. Іспанців підвів Камавінга, який в середині другого тайму збив опонента у своєму майданчику. Маалул з позначки переграв українського воротаря.

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Лунін у фіналі

Після цього єгиптяни спробували притиснути Реал до своїх воріт і навіть кілька разів потурбували Луніна небезпечними ударами. Втім Андрій та його команда впорались і навіть довели рахунок до розгромного.

Спочатку Модрич не реалізував пенальті за фол на Вінісіусі. Але у компенсований час Себальос та Родріго в пас розіграли неймовірну комбінацію, що дозволило бразильцю реалізувати вихід віч-на-віч із воротарем Аль-Ахлі та забити. А на восьмій компенсованій хвилині на полі з'явився і вже за кілька секунд оформив гол.

Відеоогляд матчу Аль-Ахлі – Реал:

Таким чином Реал виходить у фінал Клубного чемпіонату світу, де зійдеться у боротьбі за трофей із аравійським Аль-Іттіхадом. У свою чергу Аль-Ахлі зіграє з Фламенго у матчі за третє місце. Обидва поєдинки пройдуть у суботу, 11 липня.

Цікаво знати. Реал вже чотири рази вигравав Клубний чемпіонат світу (2014, 2016, 2017, 2018), утримуючи рекорд за цим показником. У свою чергу Аль-Хіляль лише двічі займав 4 місце (2019, 2021).