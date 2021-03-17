Аталанта 16 березня зіграла матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Реала. Українець Руслан Маліновський став одним із найкращих гравців у складі італійської команди.

Оцінка гри Руслана Маліновського

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти та провів на поле весь поєдинок. Інший українець Віктор Коваленко не потрапив у заявку на гру.

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Гравець збірної України може додати собі цей матч в актив. Маліновський навіть міг стати автором гольового асисту на Сапату. На 67-й хвилині Руслан віддав класну розрізну передачу поміж захисників Реала. Після цього розкішного пасу Сапата опинився перед воротами суперника, але пробив прямо у центр воріт, де стояв Куртуа. Бельгієць легко парирував удар.

Результативними діями українському легіонеру італійського гранда відзначитись не вдалось. Однак його активність не залишилась непоміченою. Відразу два спеціальні портали SofaScore та WhoScored високо оцінили гру українця. SofaScore назвав Руслана найкращим гравцем зустрічі у складі команди з Бергамо, поставивши йому 7.5. Другим став Муріель – 7.4.

WhoScored ж поставив українця на друге місце – 6.9. Найвища оцінка у все того ж Муріеля – 7.1. Руслан за гру двічі загрожував воротам Реала, чотири рази йшов в обіграш, а його точність передач склала 81%.

Відео потенційного асисту Маліновського