Реал уволит Анчелотти, если клуб не пройдет ПСЖ в Лиге чемпионов

17 февраля 2022 , 14:16
Читати новину українською

Источник:

The Independent

Главного тренера Реала Карло Анчелотти вскоре могут уволить из мадридского клуба. Руководство "сливочных" готово расторгнуть контракт с тренером, если команда не пройдет ПСЖ в Лиге чемпионов.

Также руководство клуба осталось недовольно игрой защитника Дани Карвахаля, который не смог справиться со своим оппонентом Килианом Мбаппе.

Смотрите также Реал может сменить главного тренера из-за Лунина

Реал пытался доминировать над ПСЖ на протяжении всего матча, но в то же время не смог нанести ни одного удара по воротам. Руководители мадридцев также считают, что отсутствие в составе Реала суперзвезды уровня Мбаппе имело большое значение в этом поединке.

В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпонов Реал на выезде уступил ПСЖ (0:1), ответный матч запланирован на 9 марта.

Кто заменит специалиста

  • Заменить итальянского специалиста может наставник ПСЖ Маурис Почеттино, кандидатуру которого поддерживает президент королевского клуба Флорентино Перес.
  • Юрген Клопп – еще одна большая цель президента Реала, но он осознает, что немец не покинет Ливерпуль до истечения его контракта, поэтому все усилия будут сосредоточены на привлечении Почеттино.
  • Действующий контракт Анчелотти с "сливочными" рассчитан до лета 2024-го.
Автор: Юрій Семенюк