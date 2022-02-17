Реал уволит Анчелотти, если клуб не пройдет ПСЖ в Лиге чемпионов
17 февраля 2022 , 14:16Читати новину українською
Источник:The Independent
Главного тренера Реала Карло Анчелотти вскоре могут уволить из мадридского клуба. Руководство "сливочных" готово расторгнуть контракт с тренером, если команда не пройдет ПСЖ в Лиге чемпионов.
Также руководство клуба осталось недовольно игрой защитника Дани Карвахаля, который не смог справиться со своим оппонентом Килианом Мбаппе.
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Реал пытался доминировать над ПСЖ на протяжении всего матча, но в то же время не смог нанести ни одного удара по воротам. Руководители мадридцев также считают, что отсутствие в составе Реала суперзвезды уровня Мбаппе имело большое значение в этом поединке.В первом поединке 1/8 финала Лиги чемпонов Реал на выезде уступил ПСЖ (0:1), ответный матч запланирован на 9 марта.
Кто заменит специалиста
- Заменить итальянского специалиста может наставник ПСЖ Маурис Почеттино, кандидатуру которого поддерживает президент королевского клуба Флорентино Перес.
- Юрген Клопп – еще одна большая цель президента Реала, но он осознает, что немец не покинет Ливерпуль до истечения его контракта, поэтому все усилия будут сосредоточены на привлечении Почеттино.
- Действующий контракт Анчелотти с "сливочными" рассчитан до лета 2024-го.