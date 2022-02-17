Реал уволит Анчелотти, если клуб не пройдет ПСЖ в Лиге чемпионов

Главного тренера Реала Карло Анчелотти вскоре могут уволить из мадридского клуба. Руководство "сливочных" готово расторгнуть контракт с тренером, если команда не пройдет ПСЖ в Лиге чемпионов.

Также руководство клуба осталось недовольно игрой защитника Дани Карвахаля, который не смог справиться со своим оппонентом Килианом Мбаппе.

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Реал пытался доминировать над ПСЖ на протяжении всего матча, но в то же время не смог нанести ни одного удара по воротам. Руководители мадридцев также считают, что отсутствие в составе Реала суперзвезды уровня Мбаппе имело большое значение в этом поединке.

Кто заменит специалиста

Заменить итальянского специалиста может наставник ПСЖ Маурис Почеттино, кандидатуру которого поддерживает президент королевского клуба Флорентино Перес.

Юрген Клопп – еще одна большая цель президента Реала, но он осознает, что немец не покинет Ливерпуль до истечения его контракта, поэтому все усилия будут сосредоточены на привлечении Почеттино.

Действующий контракт Анчелотти с "сливочными" рассчитан до лета 2024-го.