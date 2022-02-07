Главная претензия к Анчелотти – отсутствие ротации в составе. Руководство хочет, чтобы итальянец давал больше игровой практики другим футболистам.

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Прежде всего это касается нашего Андрея Лунина. Украинец плотно сидит за спиной у Тибо Куртуа и выходит на поле лишь в экстренном случае. В текущем сезоне Лунин лишь дважды появился на поле в матчах Кубка Испании. Хотя Лунин получил невысокую оценку за победу в Кубке Испании.

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