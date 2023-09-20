Беллингем в огне: сумасшедший Джуд вырвал для Реала победу над дебютантом Лиги чемпионов

Английский полузащитник забивает в среднем по голу за матч после перехода из дортмундской Боруссии. На этот раз мяч Беллингема позволил Реалу дожать Униона.

Реал – Унион 1:0

Гол: Беллингем, 90+4.

На этой неделе проходят матчи первого тура групповой стадии Лиги чемпионов 2023-2024. Второй игровой день начался матчем с участием мадридского Реала, пишет 24 канал.

Следите с нами Бавария – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Соперником самой титулованной команды ЛЧ стал берлинский Унион. Немецкий клуб - абсолютный дебютант турнира, это первый выход столичного клуба в группу Лиги чемпионов.

Карло Анчелотти не мог рассчитывать на всех сильнейших игроков, ведь из-за травм были недоступны Куртуа, Милитао, Карвахаль и Винисиус. Место в воротах занял Кепа Аррисабалага, тогда как Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Реал был очевидным фаворитом матча и контролировал мяч всю игру. Мадридцы нанесли почти 30 ударов в сторону ворот Реннова, но в произведение было всего пять. Всех их кипер Униона отбивал долгое время.

Читайте также Поражение Шахтера, феерия Барсы и чудо Лацио: все результаты матчей Лиги чемпионов за 19 сентября

У берлинцев было очень мало шансов, потому подопечные Фишера сделали ставку на ничью. В конце концов гости почти добились желаемого, но за минуту до конца матча Реал вырвал победу.

После дальнего удара от мадридцев мяч отрикошетил от двух игроков Униона и оказался перед пустыми воротами. Беллингем туда его и протолкнул, принеся Реалу победу.

Англичанин продолжает зажигать на "Сантьяго Бернабеу". После трансфера из Боруссии Дортмунд Джуд забил уже шестой гол в шести матчах за Реал. В следующем туре Унион будет принимать Брагу, тогда как мадридцев ждет выезд в Наполи.

Видеообзор матча Реал – Унион: