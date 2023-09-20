Для Баварии и Манчестер Юнайтед это будет 12-й матч в рамках Лиги чемпионов. "Красные дьяволы" выиграли всего два из них, один из этих матчей – в финале Лиги чемпионов 1999 года.
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Команды к этому матчу подходят в разных состояниях. Бавария выиграла три из четырех матчей в чемпионате Германии, и только в последнем туре сыграла вничью. Манчестер Юнайтед проиграл три из пяти матчей в АПЛ. Кроме того, команда недосчиталась нескольких футболистов из-за дисквалификации и травм.
Бавария – Манчестер Юнайтед 4:3
Гол: Зане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пен.), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5
Стартовые составы:
- Бавария: Ульрайх, Упамекано, Ким, Киммих, Грабри, Горетцка, Кейн, Зане, Дэвис, Лаймер, Мусиала
- Манчестер Юнайтед: Онана, Линдельоф, Мартинес, Бруну Фернандеш, Решфорд, Хойлунд, Эриксен, Регилон, Казэмиро, Далот, Пеллистри
Текстовая онлайн-трансляция матча Бавария – Манчестер Юнайтед
Конец матча
90+6. Конец матча. "Бавария" побеждает МЮ со счетом 4:3
Гол. МЮ. Каземиро
90+5. Каземиро оформил дубль. После навеса со штрафного от Бруна Фернандеша, он головой срезал мяч в ворота соперника
Гол. Бавария. Тель
90+2. "Бавария" снова увеличивает преимущество в счете до двух голов. После заброса в штрафную, Тель принял мяч и пробил под перекладину.
90. Арбитр компенсировал шесть минут до основного времени
Гол. МЮ. Каземиро
88. МЮ сокращает отставание в счете. Каземиро сумел принять мяч. И хоть он упал, когда его обрабатывал, но уже лежа сумел протолкнуть его в ворота соперника
Двойная замена. Бавария
87. Мюллер и Тель вышли на поле вместо Кейна и Зане
83. Гарначо пробивал в касание после прострела с фланга. Но его удару не хватило точности
82. Очередной удар по воротам МЮ. И снова спасает Онана
Двойная замена. МЮ
81. У МЮ сразу двойная замена. На поле вышли Гарначо и Марсиаль. Они заменили Пельистри и Хойлунда соответственно
78. И снова удар по воротам МЮ, и снова спасает команду Онана
77. Еще один замечательный момент в "Баварии". В этот раз пробивал Чупо-Мотинг. Но Онана совершил не менее отличный сейв
76. Отличный момент в "Баварии". Лаймер сразился за мяч. И сумел прострелить в штрафную. Но там игрокам МЮ удалось отразиться. Хотя и не с первой попытки
Замена. Бавария
75. В "Баварии" вместо Мусиалы вышел Чупо-Мотинг
Замена. Манчестер Юнайтед
69. Мактоминей вышел на поле вместо Эриксена
64. Еще один сейв от Онана. На этот раз после коварного удара Зане под перекладину
Замена. Бавария
63. Первая замена в матче. Коман вышел вместо Гнабри
Желтые карточки
63. Мартинес и Горетцка получили предупреждение от арбитра за стычку на поле
61. Быстрая атака "Баварии". Кейн мощно пробивал, но Онана отбил мяч
59. Регилон чуть не забил гол ударом в касание после паса Рэшфорда. Но мяч полетел мимо рамки ворот
Штанга
55. "Бавария" чуть не забила четвертый гол в ворота соперника. Но мяч после удара Зане попал в дальнюю штангу
Гол. Бавария. Кейн
53. Кейн забивает с пенальти. Онана угадала направление удара. Но не дотянулся до мяча
VAR. Пенальти
52. Арбитр назначил пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед" после того, как мяч попал в руку Эриксену.
Гол. Манчестер Юнайтед. Хойлунд
49. МЮ сокращает отставание в счете. Быстрая игра в пас, и Хойлунд получил мяч в штрафной. Он пробил из-под защитника. И после рикошета от Кима мяч влетел в ворота.
47. Момент в "Манчестер Юнайтед", Заброс вперед на Бруну Фернандеша. Но Ким удачно заблокировал пробуждение вперед своей головой
Второй тайм начался
46. Второй тайм начался. Команды вышли на поле в тех же составах, что и начинали матч
Конец первого тайма
45+1. Конец первого тайма. "Бавария" выиграет со счетом 2:0
44. Слишком легко Зане принял мяч и вошел с ним в штрафную. Там пытался обыграть Регилона. А после этого неожиданно пробил, закрутив мяч под дальнюю штангу. Совсем немного не хватило, чтобы мяч влетел в ворота.
40. "Бавария" контролирует ход матча. Атакует, пробивает. Но пока защитники блокируют эти попытки
33. Ответ от гостей, но никто не успел на прострел от Регилона
Гол. Бавария. Гнабри
32. "Бавария" забивает второй гол. Мусиала прорвался по левому флангу. А в штрафной, несмотря на то, что вокруг него было сразу три соперника, отдал пас на Гнабри. Тот был никем не прикрыт, так что пробил в касание низом в дальний угол ворот
Гол. Бавария. Зане
28. "Бавария" выходит вперед в этом матче. Зане пробил в касание после скидки от Кейна. Онана должна была реагировать на этот удар. Он и задел мяч. Но после его ошибки тот закатился в ворота.
25. Лаймер получил пространство на фланге. И вбежал туда, после чего навесил уже из пределов штрафной. Но Каземиро удачно сыграл головой, прервав прострел.
23. Регилон довольно грубо сыграл в подкате против Лаймера. Но арбитр решил не показывать за это желтую карточку
21. Момент в Гнабри. Но Мартинес удачно сыграл в защите и отобрал мяч.
20. Мусиала сумел добраться до мяча в штрафной. Но его прострел с острого угла был прерван защитником, удачно сыгравшем в подкате.
18. Горетцка перехватил мяч на чужой половине поля. И разгонял атаку. Но с пасом на Зане не сложилось – соперник перехватил мяч
17. Решфорд сумел обыграть соперников и пробить с острого угла. Но Ульрайх уверенно среагировал на этот удар
14. МЮ заработал право на опасный штрафной удар – с угла поля. Но после навеса от Бруна Фернандеша, игрокам "Баварии" удалось отбится
8. Снова момент у Эриксена. В этот раз он навешивал в штрафную. Но Ульрайх сыграл на выходе, выбив мяч кулаками.
4. Как Эриксен мало незабил гол?! Он оказался на углу штрафной соперника. И сумел пострелить на Хойлунда. Правда, нападающему не дали пробить. Но мяч улетел к Эриксану, который пробивал в угол ворот. Но Ульрайх среагировал на этот удар
2. Момент у ворот Онана. Лаймер сделал заброс в штрафную на Зане. Но пробивать пришлось с острого угла. Поэтому только угловой
Матч начался
1. Матч начался. Игроки "Баварии" развели мяч из центра поля
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Команды вышли на поле. Все готово к началу матча
Матч "Бавария" – "Манчестер Юнайтед" начнется в 22:00