Для Баварии и Манчестер Юнайтед это будет 12-й матч в рамках Лиги чемпионов. "Красные дьяволы" выиграли всего два из них, один из этих матчей – в финале Лиги чемпионов 1999 года.

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Команды к этому матчу подходят в разных состояниях. Бавария выиграла три из четырех матчей в чемпионате Германии, и только в последнем туре сыграла вничью. Манчестер Юнайтед проиграл три из пяти матчей в АПЛ. Кроме того, команда недосчиталась нескольких футболистов из-за дисквалификации и травм.

Матч Бавария – Манчестер Юнайтед начнется в 22:00

Бавария – Манчестер Юнайтед 4:3

Гол: Зане, 28, Гнабри, 32, Кейн, 53 (пен.), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49, Каземиро, 88, 90+5

Стартовые составы:

Бавария: Ульрайх, Упамекано, Ким, Киммих, Грабри, Горетцка, Кейн, Зане, Дэвис, Лаймер, Мусиала

Манчестер Юнайтед: Онана, Линдельоф, Мартинес, Бруну Фернандеш, Решфорд, Хойлунд, Эриксен, Регилон, Казэмиро, Далот, Пеллистри

Текстовая онлайн-трансляция матча Бавария – Манчестер Юнайтед

23:54, 20 сентября Конец матча 90+6. Конец матча. "Бавария" побеждает МЮ со счетом 4:3

23:53, 20 сентября Гол. МЮ. Каземиро 90+5. Каземиро оформил дубль. После навеса со штрафного от Бруна Фернандеша, он головой срезал мяч в ворота соперника

23:49, 20 сентября Гол. Бавария. Тель 90+2. "Бавария" снова увеличивает преимущество в счете до двух голов. После заброса в штрафную, Тель принял мяч и пробил под перекладину.

23:49, 20 сентября 90. Арбитр компенсировал шесть минут до основного времени

23:47, 20 сентября Гол. МЮ. Каземиро 88. МЮ сокращает отставание в счете. Каземиро сумел принять мяч. И хоть он упал, когда его обрабатывал, но уже лежа сумел протолкнуть его в ворота соперника

23:46, 20 сентября Двойная замена. Бавария 87. Мюллер и Тель вышли на поле вместо Кейна и Зане

23:41, 20 сентября 83. Гарначо пробивал в касание после прострела с фланга. Но его удару не хватило точности

23:40, 20 сентября 82. Очередной удар по воротам МЮ. И снова спасает Онана

23:39, 20 сентября Двойная замена. МЮ 81. У МЮ сразу двойная замена. На поле вышли Гарначо и Марсиаль. Они заменили Пельистри и Хойлунда соответственно

23:37, 20 сентября 78. И снова удар по воротам МЮ, и снова спасает команду Онана

23:36, 20 сентября 77. Еще один замечательный момент в "Баварии". В этот раз пробивал Чупо-Мотинг. Но Онана совершил не менее отличный сейв

23:34, 20 сентября 76. Отличный момент в "Баварии". Лаймер сразился за мяч. И сумел прострелить в штрафную. Но там игрокам МЮ удалось отразиться. Хотя и не с первой попытки

23:32, 20 сентября Замена. Бавария 75. В "Баварии" вместо Мусиалы вышел Чупо-Мотинг

23:26, 20 сентября Замена. Манчестер Юнайтед 69. Мактоминей вышел на поле вместо Эриксена

23:23, 20 сентября 64. Еще один сейв от Онана. На этот раз после коварного удара Зане под перекладину

23:22, 20 сентября Замена. Бавария 63. Первая замена в матче. Коман вышел вместо Гнабри

23:21, 20 сентября Желтые карточки 63. Мартинес и Горетцка получили предупреждение от арбитра за стычку на поле

23:20, 20 сентября 61. Быстрая атака "Баварии". Кейн мощно пробивал, но Онана отбил мяч

23:17, 20 сентября 59. Регилон чуть не забил гол ударом в касание после паса Рэшфорда. Но мяч полетел мимо рамки ворот

23:14, 20 сентября Штанга 55. "Бавария" чуть не забила четвертый гол в ворота соперника. Но мяч после удара Зане попал в дальнюю штангу

23:11, 20 сентября Гол. Бавария. Кейн 53. Кейн забивает с пенальти. Онана угадала направление удара. Но не дотянулся до мяча

23:10, 20 сентября VAR. Пенальти 52. Арбитр назначил пенальти в ворота "Манчестер Юнайтед" после того, как мяч попал в руку Эриксену.

23:07, 20 сентября Гол. Манчестер Юнайтед. Хойлунд 49. МЮ сокращает отставание в счете. Быстрая игра в пас, и Хойлунд получил мяч в штрафной. Он пробил из-под защитника. И после рикошета от Кима мяч влетел в ворота.

23:03, 20 сентября 47. Момент в "Манчестер Юнайтед", Заброс вперед на Бруну Фернандеша. Но Ким удачно заблокировал пробуждение вперед своей головой

23:01, 20 сентября Второй тайм начался 46. Второй тайм начался. Команды вышли на поле в тех же составах, что и начинали матч

22:48, 20 сентября Конец первого тайма 45+1. Конец первого тайма. "Бавария" выиграет со счетом 2:0

22:46, 20 сентября 44. Слишком легко Зане принял мяч и вошел с ним в штрафную. Там пытался обыграть Регилона. А после этого неожиданно пробил, закрутив мяч под дальнюю штангу. Совсем немного не хватило, чтобы мяч влетел в ворота.

22:44, 20 сентября 40. "Бавария" контролирует ход матча. Атакует, пробивает. Но пока защитники блокируют эти попытки

22:36, 20 сентября 33. Ответ от гостей, но никто не успел на прострел от Регилона

22:33, 20 сентября Гол. Бавария. Гнабри 32. "Бавария" забивает второй гол. Мусиала прорвался по левому флангу. А в штрафной, несмотря на то, что вокруг него было сразу три соперника, отдал пас на Гнабри. Тот был никем не прикрыт, так что пробил в касание низом в дальний угол ворот

22:29, 20 сентября Гол. Бавария. Зане 28. "Бавария" выходит вперед в этом матче. Зане пробил в касание после скидки от Кейна. Онана должна была реагировать на этот удар. Он и задел мяч. Но после его ошибки тот закатился в ворота.

22:27, 20 сентября 25. Лаймер получил пространство на фланге. И вбежал туда, после чего навесил уже из пределов штрафной. Но Каземиро удачно сыграл головой, прервав прострел.

22:25, 20 сентября 23. Регилон довольно грубо сыграл в подкате против Лаймера. Но арбитр решил не показывать за это желтую карточку

22:23, 20 сентября 21. Момент в Гнабри. Но Мартинес удачно сыграл в защите и отобрал мяч.

22:21, 20 сентября 20. Мусиала сумел добраться до мяча в штрафной. Но его прострел с острого угла был прерван защитником, удачно сыгравшем в подкате.

22:20, 20 сентября 18. Горетцка перехватил мяч на чужой половине поля. И разгонял атаку. Но с пасом на Зане не сложилось – соперник перехватил мяч

22:19, 20 сентября 17. Решфорд сумел обыграть соперников и пробить с острого угла. Но Ульрайх уверенно среагировал на этот удар

22:17, 20 сентября 14. МЮ заработал право на опасный штрафной удар – с угла поля. Но после навеса от Бруна Фернандеша, игрокам "Баварии" удалось отбится

22:11, 20 сентября 8. Снова момент у Эриксена. В этот раз он навешивал в штрафную. Но Ульрайх сыграл на выходе, выбив мяч кулаками.

22:06, 20 сентября 4. Как Эриксен мало незабил гол?! Он оказался на углу штрафной соперника. И сумел пострелить на Хойлунда. Правда, нападающему не дали пробить. Но мяч улетел к Эриксану, который пробивал в угол ворот. Но Ульрайх среагировал на этот удар

22:04, 20 сентября 2. Момент у ворот Онана. Лаймер сделал заброс в штрафную на Зане. Но пробивать пришлось с острого угла. Поэтому только угловой

22:02, 20 сентября Матч начался 1. Матч начался. Игроки "Баварии" развели мяч из центра поля

22:01, 20 сентября Перед началом матча – минута молчания в память о жертвах землетрясения в Марокко и наводнения в Ливии

21:57, 20 сентября Команды вышли на поле. Все готово к началу матча