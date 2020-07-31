"Реал" зіграє проти "МанСіті" в Лізі чемпіонів в рожевій формі: фото
Мадридський "Реал" представив дизайн форми на наступний сезон. Гостьовий варіант буде виконано у рожевому кольорі.
Білий колір залишиться на головній формі "Реалу". Але на ній будуть рожеві полоски по боках та рожева вставка на задній частині шиї, йдеться в повідомленні на сайті "Реалу".
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Натомість гостьова форма буде повністю виконана в рожевому кольорі. Рожевим буде і фон герб клубу, а всі написи виконані насиченим синім кольором. Технічним партнером "Реалу" і надалі залишився adidas.
Рожевий варіант форми "Реалу" / фото realmadrid.com
Попри те, що це варіант форми на наступний сезон, у рожевому варіанті "Реал" зіграє 7 серпня проти "Манчестер Сіті" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Нова форма вже доступна для замовлення. Автентична футболка коштує 129,95 євро.