Американский спортивный бренд Nike представил свою новую рекламу. Главный посыл в ней – спортсмены никогда не остаются наедине.

Для своей рекламы Nike использовал кадры как со спортивных соревнований, так и тренировок спортсменов, соединив их, пишет 24 канал.

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"Вы не можете остановить Меган Рапино, Серену Уильямс или ЛеБрона Джеймса. Так же, как вы не можете остановить Наоми Осаку, Криштиану Роналду или Лео Бейкера. Потому что, как спортсмены, мы никогда не одиноки. Спорт нас объединяет. Укрепляет нас . Держит нас, продвигаясь вперед. Несмотря ни на что, мы всегда вернемся сильнее, вместе. Вы не можете остановить спорт. Потому что вы не можете остановить нас", – говорится в описании к видео.

Стоит добавить, что в самом видео есть отсылка и к движению BlackLivesMatter, когда спортсмены стоят на коленях во время исполнения гимна США. А также фразы из выступления ЛеБрона Джейсма и Меган Рапино.