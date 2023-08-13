Представитель испанской Ла Лиги Реал Сосьедад решил подписать футболиста сборной России Арсена Захаряна. Средства за переход хавбека попадут в российский бюджет.

Российский футбол продолжает вариться в собственном соке. Из-за военной агрессии против Украины сборные и клубы страны-террориста лишены международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Неудивительно, что молодые российские футболисты мечтают покинуть бесперспективный чемпионат, пишет 24 канал со ссылкой на русские СМИ.

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Открыли ящик Пандоры

Один из самых талантливых футболистов РФ Арсен Захарян давно ищет пути в европейские клубы. В СМИ сообщалось о интересе к атакующему хавбеку со стороны Челси и Страсбурга. Однако эти клубы не отважились на рискованный трансфер.

Впрочем, в Европе нашелся клуб, который оказался готов заплатить россиянам. Им оказался испанский Реал Сосьедад. По информации российских телеграмм-каналов, в ближайшее время Захарян станет игроком "бело-синих". Московское Динамо получит за 20-летнего футболиста 12 миллионов евро. Еще какие-то деньги москвичи получат бонусами.

А здесь следует отметить, что часть этих средств попадет в российский бюджет и пойдет на финансирование военной агрессии против Украины. Таким образом, Реал Сосьедад станет одним из спонсоров этой кровавой войны. Это может существенно запятнать имидж клуба, который в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов.

Кратко о Захаряне