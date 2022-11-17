19-летний атакующий полузащитник московского Динамо не хочет выступать в российском чемпионате. Арсен Захарян неожиданно вспомнил о своих армянских корнях, которые он хочет использовать для будущих выступлений за европейскую команду, пишет 24 канал со ссылкой на росСМИ.
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Нашел хитрую схему
Уже в декабре 2022 футболист, которого активно сватали в лондонское Челси, хочет получить паспорт гражданина Армении.
Такой момент позволит россиянину легче оформить переезд с российского чемпионата в топ-лигу Европы. Российские спортсмены ищут разные варианты, как обойти все дисквалификации и отстранения России от международных соревнований.
Но это не отразится на его выступлениях за сборную России, он будет дальше выступать в футболке с триколором.
Напомним, что Захарян играл под руководством украинца Андрея Воронина, до 1 марта 2022 года ассистентом главного тренера.
Что известно об Арсене Захаряне
- В 2017 году перешел в Академию московского Динамо.
- Три года спустя начал выступать за вторую команду московского клуба, а уже полгода подключился к основе российского гранда.
- В новом сезоне провел 20 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 6 ассистов.
- Портал Transfermarkt оценивает стоимость перехода Захаряна в 15 миллионов евро.
- Контракт полузащитника с Динамо рассчитан до конца июня 2024 года.