Российский футбол продолжает вариться в собственном соке. Из-за военной агрессии против Украины сборные и клубы страны-террориста лишены международных турниров под эгидой ФИФА и УЕФА. Неудивительно, что молодые российские футболисты мечтают покинуть бесперспективный чемпионат, пишет 24 канал со ссылкой на русские СМИ.
Читайте также Российская гибридная экспансия европейского футбола: представители РФ получили кресла в УЕФА
Открыли ящик Пандоры
Один из самых талантливых футболистов РФ Арсен Захарян давно ищет пути в европейские клубы. В СМИ сообщалось о интересе к атакующему хавбеку со стороны Челси и Страсбурга. Однако эти клубы не отважились на рискованный трансфер.
Впрочем, в Европе нашелся клуб, который оказался готов заплатить россиянам. Им оказался испанский Реал Сосьедад. По информации российских телеграмм-каналов, в ближайшее время Захарян станет игроком "бело-синих". Московское Динамо получит за 20-летнего футболиста 12 миллионов евро. Еще какие-то деньги москвичи получат бонусами.
А здесь следует отметить, что часть этих средств попадет в российский бюджет и пойдет на финансирование военной агрессии против Украины. Таким образом, Реал Сосьедад станет одним из спонсоров этой кровавой войны. Это может существенно запятнать имидж клуба, который в новом сезоне будет играть в Лиге чемпионов.
Кратко о Захаряне
- Арсен Захарян – воспитанник московского Динамо. За первую команду он отыграл 89 официальных матчей, в которых забил 19 голов и отдал 25 голевых передач.
- Футболист уже вызывался в сборную РФ, за которую сыграл 7 матчей. Сообщалось, что Захарян планировал получить армянский паспорт, но это не отразится на его выступлениях в футболке с триколором
- По данным Transfermarkt, стоимость 20-летнего хавбека составляет 15 миллионов евро.