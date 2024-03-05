Реал Сосьедад – ПСЖ 1:2

Голы: Мерино, 89 – Мбаппе, 14, 56.

В Лиге чемпионов прошли первые ответные матчи стадии 1/8 финала. Среди первых команд, которые обеспечили себе путевку в четвертьфинал, оказался французский ПСЖ, пишет 24 канал.

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Легкая прогулка для Мбаппе

Команда Луиса Энрике тяжело провела групповую стадию, заняв второе место позади Боруссии Дортмунд. Впрочем первая встреча против Реал Сосьедада расставила все на свои места.

Голы Мбаппе и Барколя во втором тайме позволяли ПСЖ ехать в Сан-Себастьян с комфортным преимуществом. Во втором матче уже Сосьедад считался фаворитом, но парижане смогли и во второй раз прибить басков.

Героем встречи вновь стал Килиан Мбаппе, который на этот раз оформил дубль. В начале первого тайма француз поиздевался над защитником Реала, накрутив его и прошив кипера.

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А во втором тайме Мбаппе завершил красивую комбинацию ПСЖ скоростным и удачным выходом один на один с Ремиро. В свою очередь Сосьедад имел минимум шансов, но размочить счет перед финальным свистком таки смог Мерино.

Таким образом ПСЖ спокойно проходит в четвертьфинал. К этой стадии французы добрались лишь второй раз за последние девять лет. В прошлый раз, в сезоне 2019-2020, парижане дошли до финала, где проиграли Баварии (0:1).

Видеообзор матча Реал Сосьедад – ПСЖ