Бавария – Лацио 3:0

Голы: Кейн, 38, 66, Мюллер, 45+2.

В Лиге чемпионов начались ответные матчи 1/8 финала. На вторник, 5 марта, была вынесена игра с участием чемпиона Германии Баварии, которая принимала римский Лацио, пишет 24 канал.

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Баварии пришлось себя спасать

Мюнхенцы разочаровывают в этом сезоне. Команда Тухеля фактически уже проиграла чемпионскую гонку Байеру, а из Кубка вылетела от представителя третьего дивизиона Саарбрюккена.

Вишенкой на этом неприятном для фанатов Баварии торте стало поражение в первой игре против Лацио. Тогда гол Иммобиле с пенальти принес победу "орлам" и оставил немцев в шаге от вылета.

Впрочем, на домашней арене мюнхенцы взялись сразу за дело и уже в первом тайме дважды забили в ворота гостей. Сначала Кейн головой замкнул неудачный удар от Геррейру.

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Самоустранение Лацио

А перед перерывом Мюллер увеличил преимущество хозяев, точно пробив головой после углового и навеса от Де Лигта. При том, что Бавария сама прибивала соперника, так еще и не давала Лацио создать опасные моменты.

Римляне ни разу за весь матч не пробили в створ ворот Нойера, поэтому и шансов отыграться по сути не имели. Бавария же довела счет до разгромного благодаря добиванию Кейна после отражения кипером удара от Сане. Поэтому Бавария становится первым четвертьфиналистом Лиги чемпионов 2023-2024.

Видеообзор матча Бавария – Лацио