В конце июня 2024 года завершается контракт Килиана Мбаппе с французским ПСЖ. Летом звезда мирового футбола покинет команду, которой отдал семь лет игровой карьеры.
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Еще одна звезда покинет ПСЖ
О своем решении Мбаппе сообщил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи. Сейчас стороны согласовывают условия расставания.
Официальное объявление об уходе Мбаппе состоится в ближайшие месяцы. Килиан имел возможность автоматически продлить соглашение, но не воспользовался этим правом. Фактически француз будет иметь право вести переговоры с новым работодателем.
25-летний форвард покинет ПСЖ на правах свободного агента. Поэтому новому клубу он достанется бесплатно. По данным Transfermarkt, стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.
Карьера Мбаппе в ПСЖ
- Напомним, Мбаппе стал игроком "парижан" в 2017 году. Первый сезон форвард играл на правах аренды, а летом 2018 года ПСЖ оформил полноценный трансфер, заплатив Монако 180 миллионов евро.
- В составе "парижан" Килиан сыграл 290 матчей, забил 243 мяча и отдал 105 ассистов.
- Вместе с ПСЖ он пять раз становился чемпионом Франции, трижды выигрывал Кубок и Суперкубок Франции и дважды Кубок французской лиги.
- Однако Мбаппе за это время не завоевал ни один из евротрофеев. Это побудило его к поискам нового клуба.
- Заинтересованность в подписании суперзвезды мирового футбола проявляли мадридский Реал, лондонский Арсенал, Ливерпуль и другие гранды.