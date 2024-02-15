В конце июня 2024 года завершается контракт Килиана Мбаппе с французским ПСЖ. Летом звезда мирового футбола покинет команду, которой отдал семь лет игровой карьеры.

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Еще одна звезда покинет ПСЖ

О своем решении Мбаппе сообщил президенту ПСЖ Нассеру Аль-Хелаифи. Сейчас стороны согласовывают условия расставания.

Официальное объявление об уходе Мбаппе состоится в ближайшие месяцы. Килиан имел возможность автоматически продлить соглашение, но не воспользовался этим правом. Фактически француз будет иметь право вести переговоры с новым работодателем.

25-летний форвард покинет ПСЖ на правах свободного агента. Поэтому новому клубу он достанется бесплатно. По данным Transfermarkt, стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

Карьера Мбаппе в ПСЖ