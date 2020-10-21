Донецкий "Шахтер" 21-го октября вступает в бой в Лиге чемпионов. Действующий чемпион Украины в первом туре встретится с сильнейшей командой Испании – мадридским "Реалом". Текстовая онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов будет доступна на сайте Спорт 24.

Поединок "Реал" – "Шахтер" состоится в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано". Начало матча в 19:55, сообщает 24 канал.

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Это всего лишь третья встреча команд. Предыдущие матчи между "Реалом" и "Шахтером" состоялись в Лиге чемпионов сезона 2015/2016, когда мадридцы в итоге получили титул.

Игра в Мадриде завершилась победой "Реала" 4:0, а во Львове "Шахтер" уступил 4:3.

К этой встрече обе команды подходят с кадровыми потерями. "Шахтер" не может рассчитывать аж на девятерых основных футболистов из-за коронавируса и травм.

У "Реала" также есть потери в лице капитана и основного защитника Серхио Рамоса.

В минувшем сезоне Лиги чемпионов "Реал" дошел до стадии 1/8 финала, в которой проиграл "Манчестер Сити". Зато "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов в Лигу Европы, где дошел до полуфинала и уступил "Интеру".

К слову, "Интер" – соперник "Реала" и "Шахтера" в группе B.

Реал – Шахтер: онлайн-трансляция