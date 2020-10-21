Донецький "Шахтар" 21-го жовтня вступає у бій в Лізі чемпіонів. Чинний чемпіон України у першому турі зустрінеться з найсильнішою командою Іспанії – мадридським "Реалом". Текстова онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів буде доступна на сайті Спорт 24.

Поєдинок "Реал" – "Шахтар" відбудеться у Мадриді на стадіоні "Альфредо Ді Стефано". Початок матчу о 19:55, повідомляє 24 канал.

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Це всього лишень третя зустріч команд. Попередні матчі між "Реалом" та "Шахтарем" відбулися у Лізі чемпіонів сезону 2015/2016, коли мадридці в підсумку здобули титул.

Гра в Мадриді завершилася перемогою "Реала" 4:0, а у Львові "Шахтар" поступився 4:3.

До цієї зустрічі обидві команди підходять з кадровими втратами. "Шахтар" не може розраховувати аж на дев'ятьох основних футболістів через коронавірус та травми.

У "Реала" також є втрати в обличчі капітана та основного захисна Серхіо Рамоса.

У минулому сезоні Ліги чемпіонів "Реал" дійшов до стадії 1/8 фіналу, в якій програв "Манчестер Сіті". Натомість "Шахтар" вилетів з Ліги чемпіонів у Лігу Європи, де дійшов до півфіналу й поступився "Інтеру".

До слова, "Інтер" – суперника "Реала" та "Шахтаря" у групі B.

Реал – Шахтар: онлайн-трансляція