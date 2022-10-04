Йовичевич попал на обложку AS перед матчем Лиги чемпионов против Реала

В среду, 5 октября, футболисты Шахтера выйдут на поле против бывшей команды Игоря Йовичевича – мадридского Реала. В преддверии игры главный тренер "горняков" появился на одной из обложек газет.

Тренер Шахтера на главной странице

Авторитетная испанская газета AS выпустила новый выпуск, обложку которого украсила фотография главного тренера донецкого клуба Игоря Йовичевича. Хорват ранее выступал в местном чемпионате за вторую команду Реала – Кастилью (1991 – 1996).

Смотрите также Обхитрил соперника: Игнатенко отличился остроумным ассистом за Бордо – голевое видео

В преддверии матча Лиги чемпионов Реал – Шахтер Йовичевич успел пообщаться с испанской прессой, которой рассказал о футболе в условиях военного времени.

Мы тренируемся в перерывах между сиренами воздушной тревоги,

– цитата из интервью Йовичевича.



Йовичевич на обложке AS / Фото испанской газеты

С июля 2022 года хорватский специалист возглавляет Шахтер. Йовичевичу удалось за короткое время слепить боеспособную команду.

После 5-ти туров "горняки" возглавляют таблицу УПЛ и идут на втором месте в группе "F" в Лиге чемпионов, уступая лишь 2 очка Реала.

Матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Реал – Шахтер состоится 5 октября в 22:00 по Киеву.