Тренер Шахтера на главной странице

Авторитетная испанская газета AS выпустила новый выпуск, обложку которого украсила фотография главного тренера донецкого клуба Игоря Йовичевича. Хорват ранее выступал в местном чемпионате за вторую команду Реала – Кастилью (1991 – 1996).

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В преддверии матча Лиги чемпионов Реал – Шахтер Йовичевич успел пообщаться с испанской прессой, которой рассказал о футболе в условиях военного времени.

Мы тренируемся в перерывах между сиренами воздушной тревоги,

– цитата из интервью Йовичевича.



Йовичевич на обложке AS / Фото испанской газеты

С июля 2022 года хорватский специалист возглавляет Шахтер. Йовичевичу удалось за короткое время слепить боеспособную команду.

После 5-ти туров "горняки" возглавляют таблицу УПЛ и идут на втором месте в группе "F" в Лиге чемпионов, уступая лишь 2 очка Реала.

Обратите внимание! Матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов Реал – Шахтер состоится 5 октября в 22:00 по Киеву.