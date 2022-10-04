Тренер Шахтера на главной странице
Авторитетная испанская газета AS выпустила новый выпуск, обложку которого украсила фотография главного тренера донецкого клуба Игоря Йовичевича. Хорват ранее выступал в местном чемпионате за вторую команду Реала – Кастилью (1991 – 1996).
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В преддверии матча Лиги чемпионов Реал – Шахтер Йовичевич успел пообщаться с испанской прессой, которой рассказал о футболе в условиях военного времени.
Мы тренируемся в перерывах между сиренами воздушной тревоги,
– цитата из интервью Йовичевича.
Йовичевич на обложке AS / Фото испанской газеты
С июля 2022 года хорватский специалист возглавляет Шахтер. Йовичевичу удалось за короткое время слепить боеспособную команду.
После 5-ти туров "горняки" возглавляют таблицу УПЛ и идут на втором месте в группе "F" в Лиге чемпионов, уступая лишь 2 очка Реала.