Тренер Шахтаря на головній сторінці
Авторитетна іспанська газета AS випустила новий випуск, обкладинку якого прикрасила світлина головного тренера донецького клубу Ігоря Йовічевіча. Хорват раніше виступав у місцевому чемпіонаті за другу команду Реала – Кастілью (1991 – 1996).
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Напередодні матчу Ліги чемпіонів Реал – Шахтар Йовічевіч встиг поспілкуватись із іспанською пресою, якій розповів про футбол в умовах воєнного часу.
Ми тренуємось у перервах між сиренами повітряної тривоги,
– цитата з інтерв'ю Йовічевіча.
Йовічевіч на обкладинці AS / Фото іспанської газети
Із липня 2022-го хорватський спеціаліст очолює Шахтар. Йовічевічу вдалось за короткий час зліпити боєздатну команду.
Після 5-ти турів "гірники" очолюють таблицю УПЛ та йдуть на другому місці у групі "F" в Лізі чемпіонів, поступаючись лише 2 очками Реалу.