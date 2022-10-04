Тренер Шахтаря на головній сторінці

Авторитетна іспанська газета AS випустила новий випуск, обкладинку якого прикрасила світлина головного тренера донецького клубу Ігоря Йовічевіча. Хорват раніше виступав у місцевому чемпіонаті за другу команду Реала – Кастілью (1991 – 1996).

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Напередодні матчу Ліги чемпіонів Реал – Шахтар Йовічевіч встиг поспілкуватись із іспанською пресою, якій розповів про футбол в умовах воєнного часу.

Ми тренуємось у перервах між сиренами повітряної тривоги,

– цитата з інтерв'ю Йовічевіча.



Йовічевіч на обкладинці AS / Фото іспанської газети

Із липня 2022-го хорватський спеціаліст очолює Шахтар. Йовічевічу вдалось за короткий час зліпити боєздатну команду.

Після 5-ти турів "гірники" очолюють таблицю УПЛ та йдуть на другому місці у групі "F" в Лізі чемпіонів, поступаючись лише 2 очками Реалу.

Зверніть увагу! Матч 3-го туру групового раунду Ліги чемпіонів Реал – Шахтар відбудеться 5 жовтня о 22:00 за Києвом.