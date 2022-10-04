Дебютный ассист в новом сезоне

Уже на старте матча счёт стал 0:1 в пользу Бордо. Остальные головы были забиты во втором тайме. На 56-й минуте Лаваль уравнял цифры на табло 1:1, сообщает 24 канал.

Читайте также Тренер Реала рассказал, сможет ли Лунин получить еще один шанс в матче против Шахтера в ЛЧ

Уже через 13 минут Бордо во второй раз поединок повел в счете 1:2. Непосредственное участие в создании гола принял украинец Даниил Игнатенко. Полузащитник остроумно не стал подавать верхом с углового, а низом отдал в центр штрафной. На эту передачу отозвался Альберт Элис, записавший свою фамилию на табло стадиона Лаваля.

Любопытно. Это дебютная голевая передача Игнатенко в новом сезоне за Бордо. За 9 сыгранных матчей Даниил забил один гол.

Видео ассиста Игнатенко и голую Бордо