Мадридский "Реал" и донецкий "Шахтер" вечером 21-го октября проведут матч 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2020/2021. Наставники команд определились со стартовыми составами.

Мадридский "Реал", как и ожидалось, остался без своего капитана – Серхио Рамоса. А "Шахтер" не сможет рассчитывать на своего лидера – Андрея Пятова. Об этом сообщает 24 канал.

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Наставник "сливочных" Зинедин Зидан удивил, выпустив в нападении Луку Йовича. Сербский нападающий заменит основного форварда – француза Карима Бензема.

Также в основной состав неожиданно не попал немец Тони Кроос.

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру в матче с "Реалом" не может рассчитывать на целый ряд основных игроков из-за вспышки COVID-19. Из-за этого в линии защиты выйдут молодые Бондарь и Корниенко.

Роль центрфорварда будет выполнять бразилец Дентиньо.

Стартовые составы команд

Реал: Куртуа, Меди, Милитао, Варан, Марсело, Модрич, Вальверде, Каземиро, Родриго, Йович, Асенсио

Шахтер: Трубин, Додо, Хочолава, Бондарь, Корниенко, Майкон, Марлос, Тете, Соломон, Антонио, Дентиньо

Поединок "Реал" – "Шахтер" начнется в 19:55.