"Реал" – "Шахтар": несподівані стартові склади команд на матч Ліги чемпіонів
Мадридський "Реал" та донецький "Шахтар" ввечері 21-го жовтня проведуть матч 1-го туру Ліги чемпіонів сезону-2020/2021. Наставники команд визначилися зі стартовими складами.
Мадридський "Реал", як і очікувалося, залишився без свого капітана – Серхіо Рамоса. Натомість "Шахтар" не зможе розраховувати на свого лідера – Андрія Пятова. Про це повідомляє 24 канал.
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Наставник "вершкових" Зінедін Зідан здивував, випустивши в нападі Луку Йовича. Сербський нападник замінить основного форварда – француза Каріма Бензема.
Також до основного складу несподівано не потрапив німець Тоні Кроос.
Головний тренер "Шахтаря" Луїш Каштру в матчі з "Реалом" не може розраховувати на цілий ряд основних гравців через спалах COVID-19. Через це в лінії захисту вийдуть молоді Бондарь і Корнієнко.
Роль центрфорварда буде виконувати бразилець Дентіньо.
Стартові склади команд
Реал: Куртуа, Меді, Мілітао, Варан, Марсело, Модріч, Вальверде, Каземіро, Родріго, Йович, Асенсіо
Шахтар: Трубін, Додо, Хочолава, Бондарь, Корнієнко, Майкон, Марлос, Тете, Соломон, Антоніо, Дентіньо