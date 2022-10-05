Звездный защитник Реала вспомнил о войне в Украине в преддверии матча против Шахтера в ЛЧ

Перед поединком 3-го группового раунда Лиги чемпионов, который состоится 5 октября, тренер Карло Анчелотти и защитник Реала Дани Карвахаль пообщались со СМИ. Футболист ожидает сложный матч против Шахтера.

Карвахаль: Очень жаль, что они оказались в такой ситуации

Ответил правый защитник испанского гранда о выступлениях Шахтера на фоне войны в Украине. Данные Карвахаль признался, что он приятно удивлен тем, как "горняки" играют в Лиге чемпионов, несмотря на ужасные события, которые ежедневно происходят в их стране.

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Лидер Реала расстроен, что украинцы страдают войной против России. Карвахаль отметил, что матчи Шахтера на время отвлекают украинцев от военных действий и возвращают к привычной довоенной жизни.

Жаль, что они оказались в такой ситуации, при том, что происходит в их стране. Приятно видеть, как Шахтер соревнуется с четырьмя очками. Возможно, это немного помогает их болельщикам избежать реальности,

– сказал Карвахаль.

Напомним, что Реал много помогает Украине. Мадридский клуб выделил более миллиона евро на нужды украинцев, пострадавших от войны. Недавно "сливочные" преподнесли приятный сюрприз украинским детям. "Королевский клуб" совершил им встречу с президентом команды Флорентино Пересом, голкипером сборной Украины Андреем Луниным, тренерским штабом и Роберто Карлосом на базе Реала.

Матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер состоится 5 октября в 22:00 по Киеву.