Испанский гранд из Украины

Представители мадридского клуба во главе с президентом Флорентино Пересом провели заседание, в ходе которого утвердили план мероприятий на 2022 – 2023 годы, а также подготовили отчетность за прошлый сезон. Во время него поднимался вопрос о помощи для Украины.

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Реал, запустивший благотворительную инициативу "Все для Украины", подвел итоги помощи нашей стране. "Королевский клуб", за который выступает голкипер Андрей Лунин, пожертвовал за это время более миллиона евро.

Эти средства пошли на продукты питания, медицинские средства, одеяла, кровати и другие гуманитарные нужды украинцев, ставших жертвами российской агрессии.

Отметим, что многие топовые футбольные гранды Европы выразили свою поддержку украинскому народу от 24 февраля. Клубы давали приют молодым украинским футболистам, помогали беженцам, создавали на своих аренах благотворительные центры для украинцев и помогать финансово.