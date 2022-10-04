Дети смогли посмотреть тренировочный процесс "Королевского клуба" и встретились с президентом Реала Флорентино Пересом, украинским голкипером "сливочных" Андреем Луниным, тренерским штабом и Робертом Карлосом.

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Приятный сюрприз от Реала

Вишенкой на торте от Реала стала возможность посетить матч 3 тура группового раунда Лиги чемпионов против донецкого Шахтера.



Лунин встретился с украинскими детьми в Мадриде / Фото мадридского клуба

Дети получили билеты, взяли автографы и сделали фотографии на память на фоне добытых кубков мадридского клуба.



Дети из Украины посетили базу Реала / Фото мадридского клуба

К слову. Матч Лиги чемпионов Реал – Шахтер состоится 5 октября на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде. Начало встречи в 22:00.

Напомним, что ранее Реал, запустивший благотворительную инициативу "Все для Украины", подвел итоги помощи нашей стране. "Королевский клуб" пожертвовал суму в размере более одного миллиона евро. Эти средства пошли на продукты питания, лекарства, одеяла, кровати и другие гуманитарные нужды украинцев, ставших жертвами российской агрессии.