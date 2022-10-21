У Лунина есть шанс сыграть против Севилье: возвращение Куртуа может отложиться

В субботу, 22 октября, Реал примет Севилью в домашнем матче 11-го тура Ла Лиги-2022/2023. В рамке ворот "Королевского клуба" может снова появиться Андрей Лунин.

По информации испанского издания, Карло Анчелотти окончательно не определился, кто будет защищать ворота Реала в предстоящем противостоянии. Не исключено, что выбор главного тренера "сливочных" упадет на украинского голкипера.

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Может быть еще один шанс для украинца

Окончательное решение наставник примет 21 октября.

Интересно, что ранее наставник мадридского клуба анонсировал долгожданное появление в рамке ворот Тибо Куртуа. Но, похоже, возвращение бельгийского голкипера может произойти не в поединке против Севильи.

Вроде бы Куртуа пока еще не тренируется в полную силу, поэтому может пропустить предстоящую встречу.

Топ-матч Ла Лиги Реал – Севилья начнется 22 октября в 22:00.

Реал после 10 поединков лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущую второй Барселону на 3 очка. Будущий соперник "Королевского клуба" далеко не лучше начал сезон. Севилья набрала 10 баллов и идет только 12-ю

Лунин по полной воспользовался травмой Куртуа