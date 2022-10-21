Барселона – Вильярреал 3:0

Голы: Левандовский, 31, 35, Фати, 38

Уже на старте матча у Барселоны был хороший момент забить. Удар от Фати был рядом со штангой. Через некоторое время снова воротам Вильярреал угрожал активный Фати, но снова даже не попал в створ ворот, пишет 24 канал.

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На 31-й минуте Барселона повела в счете 1:0. Левандовский получил прострел с левого фланга. Роберт классно развернулся и пробил мимо голкипера и защитников Вильярреала. Польский нападающий продолжает забивать и вести каталонский клуб вперед.

Хозяева перехватили мяч в центре футбольного поля. Левандовский оказался в завершающей стадии и красивым обводным ударом из-за пределов штрафной во второй раз поразил обладание "желтой субмарины" - 2:0. Роберт оформил дубль.

Прошло всего три минуты, как счет стал уже 3:0 в пользу Барселоны. Торрес "пошил в дураки" всю защиту соперника и отдал на Фати. Ансу чудом попал в штангу, но мяч снова отскочил в ноги футболиста каталонского клуба, который почти с линии ворот засунул мяч в сетку Вильярреала.

Фактически за 7 минут подопечные Хави сделали огромный шаг к победе и важным трем очкам.

"Сухой" второй тайм

Рафинья не использовал отличный момент забить. После прострела с фланга от Дембеле Рафинье оставалось только подставить ногу, но считанных сантиметров не хватило, чтобы дотянуться до передачи.

В конце матча Педри отважился на дальний удар – мимо ворот.

Уже в компенсированное к поединку время Вильярреал упустил убийственную возможность забить хотя бы гол престижа. Моралес в упор расстреливал владение тер Штегена, но чудом не попал в створ ворот.

Барселона на глазах родных болельщиков разгромила Вильярреал, наколотив в ворота соперника три гола.

Барселона – Вильярреал: видеообзор матча