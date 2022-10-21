За інформацією іспанського видання, Карло Анчелотті остаточно не визначився, хто буде захищати ворота Реала у майбутньому протистоянні. Не виключено, що вибір головного тренера "вершкових" впаде на українського голкіпера.

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Може бути ще один шанс для українця

Остаточне рішення наставник прийме 21 жовтня.

Цікаво, що раніше керманич мадридського клубу анонсував довгоочікувану появу у рамці воріт Тібо Куртуа. Але, схоже, що повернення бельгійського голкіпера може відбутись не у поєдинку проти Севільї.

Начебто Куртуа наразі ще не тренується у повну силу, тому може пропустити майбутню зустріч.

Важливо! Топ-матч Ла Ліги Реал – Севілья розпочнеться 22 жовтня о 22:00.

Реал після 10 поєдинків лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Барселону, яка йде другою, на 3 очки. Майбутній суперник "Королівського клубу" далеко не найкраще розпочав сезон. Севілья набрала 10 балів та йде лише 12-ю

Лунін на повну скористався травмою Куртуа