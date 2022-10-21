За інформацією іспанського видання, Карло Анчелотті остаточно не визначився, хто буде захищати ворота Реала у майбутньому протистоянні. Не виключено, що вибір головного тренера "вершкових" впаде на українського голкіпера. Дивіться також3 голи за 7 хвилин: Барселона розгромила Вільярреал завдяки Левандовському – відеоогляд Може бути ще один шанс для українця Остаточне рішення наставник прийме 21 жовтня. Цікаво, що раніше керманич мадридського клубу анонсував довгоочікувану появу у рамці воріт Тібо Куртуа. Але, схоже, що повернення бельгійського голкіпера може відбутись не у поєдинку проти Севільї. Начебто Куртуа наразі ще не тренується у повну силу, тому може пропустити майбутню зустріч. Важливо! Топ-матч Ла Ліги Реал – Севілья розпочнеться 22 жовтня о 22:00. Реал після 10 поєдинків лідирує у турнірній таблиці Ла Ліги, випереджаючи Барселону, яка йде другою, на 3 очки. Майбутній суперник "Королівського клубу" далеко не найкраще розпочав сезон. Севілья набрала 10 балів та йде лише 12-ю Лунін на повну скористався травмою Куртуа Андрій став першим номером команди за відсутності у загальній групі свого головного конкурента за місце у рамці воріт Куртуа. У Тібо були проблеми із сідничним м'язом. Через що бельгієць пропустив вже 6 поспіль поєдинків. Усі ці матчі ворота мадридського клубу захищав Лунін. За 6 зустрічей воротар збірної України пропустив 4 голи та двічі відстояв на нуль. Це була найбільша ігрова практика для Луніна в офіційних матчах за "вершкових". Цікаво, що після "сухого" матчу проти Ельче Лунін отримав похвалу від Анчелотті та самого Куртуа. Тібо відзначив гру українця у своєму твітері.