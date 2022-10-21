По информации испанского издания, Карло Анчелотти окончательно не определился, кто будет защищать ворота Реала в предстоящем противостоянии. Не исключено, что выбор главного тренера "сливочных" упадет на украинского голкипера. Смотрите также 3 гола за 7 минут: Барселона разгромила Вильярреал благодаря Левандовскому – видеообзор Может быть еще один шанс для украинца Окончательное решение наставник примет 21 октября. Интересно, что ранее наставник мадридского клуба анонсировал долгожданное появление в рамке ворот Тибо Куртуа. Но, похоже, возвращение бельгийского голкипера может произойти не в поединке против Севильи. Вроде бы Куртуа пока еще не тренируется в полную силу, поэтому может пропустить предстоящую встречу. Важно! Топ-матч Ла Лиги Реал – Севилья начнется 22 октября в 22:00. Реал после 10 поединков лидирует в турнирной таблице Ла Лиги, опережая идущую второй Барселону на 3 очка. Будущий соперник "Королевского клуба" далеко не лучше начал сезон. Севилья набрала 10 баллов и идет только 12-ю Лунин по полной воспользовался травмой Куртуа Андрей стал первым номером команды при отсутствии в общей группе своего главного конкурента за место в воротах Куртуа. У Тибо были проблемы с ягодичной мышцей. Из-за чего бельгиец пропустил уже 6 поединков. Все эти матчи ворота мадридского клуба защищал Лунин. За 6 встреч вратарь сборной Украины пропустил 4 гола и дважды отстоял на ноль. Это была самая большая игровая практика для Лунина в официальных матчах за "сливочных". Интересно, что после "сухого" матча против Эльче Лунин получил похвалу от Анчелотти и самого Куртуа. Тибо отметил игру украинца в своем твиттере.