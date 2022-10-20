19 октября Андрей Лунин оставил свои ворота "сухими" в матче против Эльче. Реал с тремя очками и победой 0:3 вернулся в Мадрид. Украинец получил похвалу не только от главного тренера, но и от конкурента за место в воротах "сливочных" Куртуа.

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Лунин может снова сесть на скамейку запасных

Этот поединок, скорее всего, стал последним для украинского голкипера перед возвращением в рамку ворот "сливочных" Тибо Куртуа. Главный тренер команды Карло Анчелотти анонсировал возможное появление бельгийца с первых минут в следующем поединке Ла Лиги против Севилье, который состоится 22 октября.

К слову. Топ-матч Ла Лиги Реал – Севилья начнется в 22:00.

В отсутствие травмированного Куртуа украинский вратарь провел в текущем сезоне за Реал 6 поединков, в которых пропустил 4 гола и 2 матча отыграл на ноль.

Это самая большая игровая практика Лунина после перехода в мадридский клуб.

Победа над Эльче позволила Реалу лишь укрепить свое лидерство и преимущество над Барселоной, которая идет второй в турнирной таблице Ла Лиги. Подопечные Анчелотти набрали 28 очков против 22-х у каталонцев.