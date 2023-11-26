В матче 13-го тура чемпионата Италии Эмполи на собственном поле уступил Сассуоло со счетом 3:4. На 86-й минуте хавбек "синих" Виктор Коваленко, который вышел на замену, отличился забитым голом.
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У Коваленко отобрали заслуженный гол
Мяч после удара украинца попал в защитника Сассуоло Матиаса Винью и сменил траекторию. Арбитр встречи Симоне Соцца решил, что если бы не игрок "черно-зеленых", то Коваленко не забил гол. Поэтому в протокол матча была вписана фамилия Винью, как автора автогола в собственные ворота.
Соответствующие перемены появились на официальном сайте Серии А.
Гол Коваленко переписали на Виню / скриншот
Отметим, что в статистике Виктора Коваленко на Transfermarkt указаны два гола в 5 матчах за Эмполи в сезоне 2023/24.
Видеообзор матча Эмполи – Сассуоло