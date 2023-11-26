В матче 13-го тура чемпионата Италии Эмполи на собственном поле уступил Сассуоло со счетом 3:4. На 86-й минуте хавбек "синих" Виктор Коваленко, который вышел на замену, отличился забитым голом.

Вот так Ремейк Руни: фантастический гол "ножницами" вингера МЮ в ворота Эвертона – видео шедевра

У Коваленко отобрали заслуженный гол

Мяч после удара украинца попал в защитника Сассуоло Матиаса Винью и сменил траекторию. Арбитр встречи Симоне Соцца решил, что если бы не игрок "черно-зеленых", то Коваленко не забил гол. Поэтому в протокол матча была вписана фамилия Винью, как автора автогола в собственные ворота.

Соответствующие перемены появились на официальном сайте Серии А.

Гол Коваленко переписали на Виню / скриншот

Отметим, что в статистике Виктора Коваленко на Transfermarkt указаны два гола в 5 матчах за Эмполи в сезоне 2023/24.

Достойно внимания. Свой следующий поединок в Серии А Эмполи Виктора Коваленко сыграет 2 декабря против Дженоа Руслана Малиновского. Так что нас ожидает увлекательное украинское дерби.

Видеообзор матча Эмполи – Сассуоло