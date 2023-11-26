Кадіс – Реал 0:3

Голи: Родріго, 14, 64, Беллінгем, 74.

Цими вихідними в іспанській Ла Лізі проходять матчі 14 туру сезону 2023-2024. На неділю був винесений матч за участю віцечемпіона Реала, який відправився в гості до аутсайдера Кадіса, пише 24 канал.

До теми Грабіж серед білого дня: Серія А забрала гол у Коваленка, який він забив Сассуоло

Кадрові втрати Реала

Мадридці цього сезону продовжують страждати від травм основних кіперів. Ще на початку сезону надовго вибув Тібо Куртуа, тому Реал орендував у Челсі Кепу Аррісабалагу.

Втім іспанець також зазнав травми на початку листопада. Тому в останніх двох зустрічах перед міжнародною перервою у старті виходив українець Лунін. Оскільки відновлення Кепи затягнулось, Андрій опинився в основі і на матч з Кадісом.

Без проблем з Кадісом

Попри епідемію травм (окрім кіперів, вилетіли Вінісіус, Чуамені, Камавінга та Мілітао), підопічні Анчелотті не мали проблем із борцем за виживання (3:0). Героєм матчу став Родріго, який взяв участь у всіх голах команди.

Читайте також Валенсія хоче достроково попрощатися із Романом Яремчуком: українцем цікавляться в Серії А

В середині першого та другого таймів бразилець оформив по м'ячу, а під завісу гри форвард віддав асист на Беллінгема. До слова, англієць продовжує феєрію у складі Реала – аж 14 голів у 15-ти матчах цього сезону.

Кліншит Луніна

Що стосується Луніна, то Андрій вже втретє зіграв "на нуль" цього сезону в 5-ти матчах. У грі з Кадісом українець зробив чотири сейви, два перехоплення навісів та віддав 76% точних передач.

Перемога дозволила Реалу вийти на перше місце у турнірній таблиці, потіснивши Жирону. Втім команда Віктора Циганкова та Артема Довбика ще має матч в запасі, у понеділок (27 листопада) каталонці гратимуть проти Атлетіка.

Відеоогляд матчу Кадіс – Реал